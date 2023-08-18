Karadeniz'de yine can pazarı! Çocukların metrelerce koşup feryat etti: Anne-baba ses ver

Haberin Devamı

Bu sezon 16 kişinin boğulduğu Samsun’da Karadeniz’de bugün de can pazarı yaşandı. Yozgat Sorgun’dan Samsun'a gelen bir aile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde saat 11.00 sıralarında aileden Ayşegül Demir(35), Kerim Demir (35), Duygu Demir (14), Hatice Yılmaz(12) ve Rabia Yılmaz (14) akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, cankurtaranlar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlileri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye müdahale edildi. Denizde kaybolan Kerim Demir ve Ayşegül Demir, dalgıçlar tarafından kısa sürede bulunarak sudan sağ çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar ve cankurtaranlar tarafından taşınırken çocuklar ise peşlerinden gözyaşı döktü. Çocuklar denizden çıkarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa yetiştirilmeye çalışan anne ve babalarının arkasından metrelerde koşup “Anne-baba ses ver” diye feryat ettiler. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer akrabalar da küçük çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, Kerim Demir’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan boğulma vakalarına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan 2’si de fenalık geçirdi. Cankurtaranlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.