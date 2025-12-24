×
"Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari gemi vuruldu" haberlerine yalanlama

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 11:14

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarafından yapılan açıklamayla "Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari gemi vuruldu" haberlerine yalanlama geldi.

"Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari gemi vuruldu" haberlerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklama ile yalanlama geldi.

İşte konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bazı sosyal medya hesaplarında “Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari geminin vurulduğu” yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmî makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur.

#Karadeniz’De Türkiye’Ye Ait Bir Ticari Gemi Vuruldu#Yalanlama#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

