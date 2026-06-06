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Karadeniz’de Türk teknesine saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz#Sahil Güvenlik#Duru 67
Karadeniz’de Türk teknesine saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Kırım’ın batısında Sivastopol açıklarında, Türk bayraklı ‘Duru 67’ isimli tekneye saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu hasar alan tekne battı. Bölgede bulunan ‘Burak Kaya’ isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtardı. İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait ‘TCSG-96’ gemisi, saat 12.35’te İnebolu Limanı’ndan hareket etti. Gemide, 4 doktor ile 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekip yer aldı.

Hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, Sahil Güvenlik gemisine alınarak İnebolu Limanı’a getirildi.                                                 

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#Karadeniz#Sahil Güvenlik#Duru 67

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