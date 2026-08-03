Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırı

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir hâlinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, 3 Ağustos 2026 tarihinde Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, gemide 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği, gemide yangının devam ettiği bildirildi.

MRCC Novo ile yapılan görüşme sonucunda, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği aktarıldı. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, gemide yangının devam ettiği, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, tüm denizcilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni etti.