Karadeniz’de Türk gemisine dron saldırısı

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Türk, Hindistan ve Mısır uyruklu 9 mürettebat bulunan geminin Mısırlı aşçısının saldırıda öldüğü, geri kalan mürettebatın kurtarıldığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba’nın yaptığı açıklamada geminin “ciddi hasar gördüğü ve seyire elverişliliğini” kaybettiği belirtildi. Rana Denizcilik’e ait geminin 19 Haziran’da İstanbul Kartal açıklarından seyre başladığı ve dün Romanya’nın Sulina Limanı’na ulaşmasının beklendiği bildirildi. Öte yandan Rus makamlarından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yaralı 2 Türk vatandaşının durumunun Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu’nca yakından takip edildiği açıklandı.