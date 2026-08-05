Karadeniz’de Türk gemilerine İHA saldırısı

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CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Yaşar” ve “Nadezhda” isimli Türk sahipli sivil gemilerin, 3 Ağustos akşam saatlerinde Novorossisk Limanı’ndan ayrıldıktan sonra İHA’ların hedefi olduğu belirtildi. Saldırı sonucu aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: “Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz’de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz’deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.”