Karadeniz’de teknede patlama

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Kıyıdan yaklaşık 6 mil açıkta meydana gelen patlamanın ardından tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı’na çekildi. Patlama üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.

BALIKÇILAR ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETMİŞ

Teknedeki balıkçılar patlamayı çok şiddetli hissettiklerini belirtirken, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise patlamada ölen ya da yaralanan olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyedi. Işık, “İlk edindiğim bilgiye göre teknenin motor kısmında bir patlama meydana gelmiş. Motordan mı yoksa başka bir şeyden mi araştırılıyor” dedi.