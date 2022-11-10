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Karadeniz’de teknede patlama

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#Kırklareli#İğneada#Tekne
Karadeniz’de teknede patlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi limanından dün Karadeniz’e balık avlamak için açılan Ahmet Mollaoğlu 2 teknesinde patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmayan patlamada teknenin ön kısmının altında delik açıldı.

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Kıyıdan yaklaşık 6 mil açıkta meydana gelen patlamanın ardından tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı’na çekildi. Patlama üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.

BALIKÇILAR ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETMİŞ

Teknedeki balıkçılar patlamayı çok şiddetli hissettiklerini belirtirken, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise patlamada ölen ya da yaralanan olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyedi. Işık, “İlk edindiğim bilgiye göre teknenin motor kısmında bir patlama meydana gelmiş. Motordan mı yoksa başka bir şeyden mi araştırılıyor” dedi.

 

 

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#Kırklareli#İğneada#Tekne

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