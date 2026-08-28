Karadeniz'de su alan gemide batma tehlikesi: 13 mürettebat tahliye edildi

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Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de seyir halinde olan ve ismi henüz öğrenilemeyen ticari yük gemisi, saat 03.00 sıralarında gövdesinden makine dairesine su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren gemiden gelen yardım talebi üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

TCSG-96 botuyla gemiye ulaşan ekipler, 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus olmak üzere 13 mürettebatı tahliye etti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mürettebat, burada ambulanslara bindirilerek kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, su alan geminin sürüklendiği öğrenildi.