×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karadeniz'de su alan gemide batma tehlikesi: 13 mürettebat tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Gemi#Kastamonu#Mürettebat
Karadenizde su alan gemide batma tehlikesi: 13 mürettebat tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 08:54

Kastamonu açıklarında seyir halindeki bir ticari gemi su alarak batma tehlikesi geçirdi. Geminin yardım talebi üzerine gemideki 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de seyir halinde olan ve ismi henüz öğrenilemeyen ticari yük gemisi, saat 03.00 sıralarında gövdesinden makine dairesine su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren gemiden gelen yardım talebi üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Karadenizde su alan gemide batma tehlikesi: 13 mürettebat tahliye edildi

TCSG-96 botuyla gemiye ulaşan ekipler, 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus olmak üzere 13 mürettebatı tahliye etti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mürettebat, burada ambulanslara bindirilerek kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, su alan geminin sürüklendiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gemi#Kastamonu#Mürettebat

BAKMADAN GEÇME!