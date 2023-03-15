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Karadeniz'de sıcak saatler... Bakan Akar'dan açıklama: Olayı yakından takip ediyoruz

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#MSB#Karadeniz#Rusya
Karadenizde sıcak saatler... Bakan Akardan açıklama: Olayı yakından takip ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 12:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz’de dün yaşanan Rusya-ABD gerginliği ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya federasyonuna ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var." ifadelerini kullandı

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Bakan Hulusi Akar, Karadeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. (Karadeniz’deki olay) Rusya federasyonuna ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var

Rusya tarafı ile Ukrayna tarafı ile arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. (Tahıl sevikayatının devam etmesi) Biz de bakanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda bu işlemi gerçekleştirdiler. 24 milyon tondan fazla bahsediyoruz. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok önemli katkıları oldu. Bunun devamı önemli.

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#MSB#Karadeniz#Rusya

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