Karadeniz'de sıcak saatler... Bakan Akar'dan açıklama: Olayı yakından takip ediyoruz

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Bakan Hulusi Akar, Karadeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. (Karadeniz’deki olay) Rusya federasyonuna ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var

Rusya tarafı ile Ukrayna tarafı ile arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. (Tahıl sevikayatının devam etmesi) Biz de bakanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda bu işlemi gerçekleştirdiler. 24 milyon tondan fazla bahsediyoruz. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok önemli katkıları oldu. Bunun devamı önemli.

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