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Karadeniz’de 'serseri mayın' tehlikesi

#Karadeniz#Mayın#Ukrayna
Karadeniz’de serseri mayın tehlikesi

Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği iddia edilen mayınlar, Karadeniz’de fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklenirken Türkiye sahilleri için de tehlike oluşturdu. Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınlayıp gemileri uyardı ve sürüklenen mayınlara karşı ‘gözcülük yapılması’ istendi.

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Şiddetli fırtına nedeniyle çıpalarından kurtularak Karadeniz’e akan Tuna Nehri’nin akıntısı ve Karadeniz’de Boğazlar üzerinden Ege’ye doğru olan üst akıntı nedeniyle Türkiye sahillerine ve İstanbul Boğazı’na doğru gelme riski bulunan ‘serseri mayınlar’la ilgili Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçlarken, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) yayımladığı NAVTEX’le (denizcilere uyarı) bölgedeki denizcileri uyardı. Samsun İstasyonu tarafından yayımlanan NAVTEX’de şöyle denildi:

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“Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü rapor edilmiştir. Bahse konu mayınların, donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı ‘keskin gözcülük’ tesis etmeleri önemlidir. Sürüklenen mayınlara/mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo’ya (Kanal-16), Ana Kurtarma Koordinasyon Merkezine (00903122324783, SAR@UAB.GOV.TR/TRMRCC@UAB.GOV.TR), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (00903124032222, DENKOM.HAREKATMRK@DZKK.TSK.TR) ve Sahil Güvenlik Komutanlığına (00903124164801, IHBAR@SG.GOV.TR) bildirilmesi rica olunur.”

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HAVADAN GÖZETLEME

Türkiye’nin Batı Karadeniz ve Trakya sahillerini serseri mayınlardan korumak amacıyla her türlü hazırlığı yaptığı bildirildi. Olası serseri mayınların tespiti için mayın tarama gemilerinin yanı sıra tehlike sona erene kadar havadan termal kamera gözetlemesi yapılacağı da öğrenildi.

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SOVYET DÖNEMİ MAYINLARI

Rusya, Sovyetler Birliği döneminden kalma “YM’ ve “YRM” tipi mayınların Batı Karadeniz bölgesinde işlek ticari deniz rotaları üzerinde bulunduğunu belirtip Kiev’i suçlarken; Ukrayna tarafı ise Rusya’nın Karadeniz sularında tüm ticareti bloke etmek için mayın tuzağı kurduğunu öne sürdü. Kiev yönetimine göre, Rus tarafı Batı Karadeniz sularına yüzlerce mayın bırakarak suçu Ukrayna’ya yıkmayı amaçlıyor.

HER BİRİNDE 20 KİLO TNT

Çoğunlukla Odessa açıklarına döşenmiş 420 kadar mayından kaçının serseri mayın haline dönüştüğü de tam olarak bilinmiyor. Ancak bu rakamın yüzde 5’i bile serseri mayın durumuna düşmüşse bunun deniz seyrüseferi için tehlike oluşturacağı belirtiliyor. “Serseri mayınlardan” birinin genel hacmi 172 kilogram ve içinde 20 kilogram TNT patlayıcı bulunuyor. Suya 1-2 metre derinliğe yerleştirilen bu mayınlar, temas prensibiyle çalışıyor. Mayın infilak ettiğinde gemilere parça tesiriyle zarar veriyor veya batırabiliyor.

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