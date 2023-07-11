Karadeniz'de sel felaketi... AFAD Başkanı Sezer CNN TÜRK'te son durumu açıkladı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer'in CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Su biraz çekildi. Tahliye ekiplerimiz suyu tahliye ediliyor. Vatandaşlarımızın zararlarını gidereceğiz. Bölgede yoğun yağış sonrası illerimiz etkilendi. Bölgede yoğun bir çalışmamız var.

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Bakanlarımız bölgede. Sürekli sahayı tarıyoruz. 11 ile turuncu uyarı verdik. Bazı illerimiz tarihinin en çok yağışını aldı, 200 kilogramın üzerinde. Altyapıda hasarlar var. İş makinelerimiz çalışıyor. Gönüllülerimiz, jandarmamız destek oluyor. Çarpık yapılaşmanın önlenmesi önemli. Riski minimalize ettiğinizde afetlerle mücadele edebilirsiniz.