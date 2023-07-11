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Karadeniz'de sel felaketi... AFAD Başkanı Sezer CNN TÜRK'te son durumu açıkladı

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#Karadeniz#AFAD#Zanguldak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 17:57

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sel sırasında kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de selde kaybolan 1 kişi aranıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer Zonguldak'ta son durumu aktarırken, 'Bölgede yoğun yağış sonrası illerimiz etkilendi. Bölgede yoğun bir çalışmamız var.' ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer'in CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Su biraz çekildi. Tahliye ekiplerimiz suyu tahliye ediliyor. Vatandaşlarımızın zararlarını gidereceğiz. Bölgede yoğun yağış sonrası illerimiz etkilendi. Bölgede yoğun bir çalışmamız var.

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Bakanlarımız bölgede. Sürekli sahayı tarıyoruz. 11 ile turuncu uyarı verdik. Bazı illerimiz tarihinin en çok yağışını aldı, 200 kilogramın üzerinde. Altyapıda hasarlar var. İş makinelerimiz çalışıyor. Gönüllülerimiz, jandarmamız destek oluyor. Çarpık yapılaşmanın önlenmesi önemli. Riski minimalize ettiğinizde afetlerle mücadele edebilirsiniz.

Karadenizde sel felaketi... AFAD Başkanı Sezer CNN TÜRKte son durumu açıkladı

 

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#Karadeniz#AFAD#Zanguldak

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