Karadeniz’de rekor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı önceki gün Antalya’da 22, Adana’da 20, Mersin’de 21 derece olarak ölçülürken, Samsun’da ise 23 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu.