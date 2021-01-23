Karadeniz'de eksi 10 derecede operasyon! Yaylalarda evler didik didik aranıyor

Karadeniz’de, PKK'lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı. Timler, Karadeniz'in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında, sıcaklığın eksi 10 derece olduğu bölgelerde operasyonlarla iz sürüyor. Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile dron da kullanılıyor. Perşembe Jandarma Tabur Komutanlığı'na bağlı komandolar, Giresun- Sivas sınır bölgesinde karla kaplı ormanlar ve yaylalarda çetin kış koşullarında operasyonlarını sürdürüyor.



Jandarma Genel Komutanlığı'nca operasyonlara ilişkin yapılan paylaşımda, “Ordu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Komandolarımız, terör örgütü mensuplarının konaklama/barınma ihtimaline karşı yayla evlerinin kontrolünü gerçekleştirdiler” ifadelerine yer verildi.



KARADENİZ’DE PKK’NIN İZİ SİLİNMİŞTİ



PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 5 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.