Karadeniz'de 'Pasifik istiridyesi' istilası

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Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve ekibi, 3 yıl boyunca Ordu, Sinop, Samsun ve Giresun açıklarında su altında araştırmalar yaptı. Deniz altı çalışmalarında ana yurdu Büyük Okyanus olan 'Pasifik istiridyesi' istilası tespit edildi. Deniz ticareti yapılan gemilerle bölgeye geldiği saptanan istiridyelerle ilgili TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi hazırlandı. Projede, Karadeniz'de yürütülecek çalışmayla istiridyelerin yayılım alanları ve etkileri belirlenecek.

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Prof. Dr. Mehmet Aydın, istiridyenin, denizcilik faaliyetleri sonrası Karadeniz'e geldiğinin tahmin edildiğini belirterek, "Karadeniz'de son birkaç yıldır Pasifik istiridyesi girmiş bulunmakta ve bu şu anda Karadeniz'i istila etmeye başladı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgede deniz ticaretiyle denizcilik aktivitesiyle Pasifik istiridyelerinin yayıldığını düşünüyoruz. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman daha çok liman bölgelerinde yaygın olduğunu tespit ettik. Onun haricinde doğal ortamlara da yayıldığı ve ciddi oranda üreme gösterdiği belirlenmiştir. Hem büyük istiridyeler hem de yavru istiridyelerin olması, bu bölgede çok hızlı bir şekilde üreme kapasitesi gösterdiğini ve bu bölgede ürediğini göstermektedir. Benim düşüncem yakın gelecekte belki 10 yıl içerisinde birçok yeri kaplayacağını ve istila edeceğini düşünüyorum" dedi.