MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de Mayıs ayında kar sürprizi
GeriGündem Karadeniz'de Mayıs ayında kar sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Karadeniz'de Mayıs ayında kar sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz'de Mayıs ayında kar sürprizi

Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. Kısıtlamayı yaylada geçirenlerin kar yağışı nedeniyle harhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı bildirildi.

Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı süprizi yaşandı. Ordu'nun Çambaşı, Korgan ve Akkuş Argan yaylaları ile Giresun'un Kümbet Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı, ortaya seyirlik manzaralar çıktı.

Karadenizde Mayıs ayında kar sürprizi

Salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayıs ayında yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Bu arada, bölgenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının harhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.
Karadenizde Mayıs ayında kar sürprizi

Prof. Dr. Orhan Şenden canlı yayında peş peşe uyarılar: Kar yağışı ve sağanağa dikkat
Prof. Dr. Orhan Şen'den canlı yayında peş peşe uyarılar: Kar yağışı ve sağanağa dikkat!

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi