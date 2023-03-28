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Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

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#Meteoroloji#Karadeniz#Kuvvetli Yağış
Karadenizde kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 16:20

Karadeniz’de gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Ordu, Çorum ve Tokat’ta yaşayan vatandaşların, kuvvetli rüzgâr, fırtına, buzlanma, don ve kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ve iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Sinop ve Samsun’un doğusu Asarcık, Lâdik ve Salıpazarı yükseklerinde, Amasya'nın doğu kesimleri, Ordu’nun iç kesimleri, Çorum'un kuzey ilçelerinde ve Tokat çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edilirken, kuvvetli yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

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Ayrıca Doğu Karadeniz’de deniz üzerinde fırtına beklendiği, rüzgarın çarşamba günü gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 knot kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtilirken, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi.

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#Meteoroloji#Karadeniz#Kuvvetli Yağış

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