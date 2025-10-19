×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karadeniz'de köpek balığı ağlara takıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz'de Köpekbalığı#Camgöz Cinsi Köpekbalığı#Bartın Amasra
Karadenizde köpek balığı ağlara takıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 10:57

Genellikle Ege ve Akdeniz'de ve nadir olarak görülen camgöz türü köpek balığı, bu sefer Karadeniz'de ortaya çıktı. Bartın'da balıkçıların ağlarına takılan köpek balığı denize geri bırakıldı.

Haberin Devamı

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanı açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı.

AĞLARA TAKILDI, FARK EDİLİNCE GERİ BIRAKILDI

Tarlaağzı Limanı’ndan avlanmak için 'Uzunay 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti.

Tekne sahibi Tayfun Uça, güçlükle tuttuğu köpek balığını tekneye çıkarttı. Uça, yakaladığı köpek balığını daha sonra tekrar denize bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadeniz'de Köpekbalığı#Camgöz Cinsi Köpekbalığı#Bartın Amasra

BAKMADAN GEÇME!