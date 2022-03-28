Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karadeniz'de ikinci mayın! Balıkçılar fark etti: 'Mayına çarpmamıza 200 metre kala fark ettik'

#Kırklareli#Demirköy#Mayın
Karadenizde ikinci mayın Balıkçılar fark etti: Mayına çarpmamıza 200 metre kala fark ettik

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında balıkçıların fark ettiği mayın, Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi. Mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıkardık. Bayağı da hızlı, Boğaz tarafına, fener tarafına gidiyordu" dedi. Çok ciddi bir olay atlattıklarını söyleyen Martin, "Onun yanından 6 tekne geçmiş ve görmemişler. Arkalarından geçtim bana denk geldi, gördüm" diye konuştu.

Haberin Devamı

İğneada beldesinde sabah saatlerinde ava çıkan balıkçılar, İğneada Feneri'nin 8 mil açığında bir mayın fark etti. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile SAS timleri sevk edildi. Timler, mayını etkisiz hale getirdi.

'MAYINA ÇARPMAMIZA 200 METRE KALA FARK ETTİK'

Mayını fark edip durumu yetkililere bildiren balıkçılardan Çağrı Martin, hava güzel olduğu için balığa çıktıklarını belirterek, "8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Sonrasında hemen ağlarımızı çekip, limana döndük. Para kazanmaya gittik, mayını çarpmamıza 200 metre kala fark ettik. Ben yukarıdaydım, güneş vurduğu için dümende olduğum halde göremedim. Aşağıdan arkadaşlar fark etti. Büyüklüğü bir kamyon tekerleği kadar diyebilirim. Suyun üzerinde yüzüyordu. Bayağı da hızlı, Boğaz tarafına, fener tarafına gidiyordu" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Karadenizde ikinci mayın MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edildiKaradeniz'de ikinci mayın! MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edildiHaberi Görüntüle

'ŞU AN TEHLİKELİ, ÖNLEM ALINMASI ŞART'

Kendilerine avlanma yasağı konusunda dün uyarı yapıldığını anlatan Martin, "Gece gün batımından gün doğumuna kadar seyir yapmamız yasak. Biz de buna uyarak güneş doğduğu zaman çıktık, bu halde bile zor gördük. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıktık. Teknede 4 kişiydik. Allah korusun, çok ciddi bir olay atlattık. Aslında bütün tekneler atlattık. Onun yanından 6 tekne geçmiş ve görmemişler. Arkalarından geçtim bana denk geldi, gördüm. Bu şartlarda can güvenliğimiz daha önemli olduğu için balığa çıkamayız. Devletimizden yardım bekliyoruz, bugün çalışsaydık para kazanacaktık. Yanımızdaki arkadaşlarımız da bir şey kazanamadı. Yaptığımız masrafla kaldık. Şu an tehlikeli. Artık temizlenir mi, nasıl olur bilmiyorum. Önlem alınması şart. Bizim tek bildiğimiz iş bu. Fark edemeyebilirdik. Bugün bizi, denizde olan herkesi Allah korudu. Bulgaristan tarafından karayel ile poyrazla bunlar gelmeye devam edecek sanırım" dedi.

Karadenizde ikinci mayın Balıkçılar fark etti: Mayına çarpmamıza 200 metre kala fark ettik

Haberin Devamı

'DAHA BİRÇOK MAYININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Balıkçı Çağdaş Demirli de sabah saatlerinde balığa çıktıklarını ve 8 mil açıkta bulunduklarını ifade ederek, "Ağı daha yeni atmıştık, daha hiç çalışamadan baktık, hemen 200 metre sağımızda mayın var. Hemen gerekli yerlerle irtibatta bulunduk. Sonra zaten hemen olaya el atıldı. Olan bize oldu. Mazot harcadık ama balık yok. Buranın insanının geçim kaynağı bu, denizde daha 1 ay süre var. Daha birçok mayın olduğunu düşünüyoruz, nasıl toplanır bilmiyoruz" diye konuştu.

Karadenizde ikinci mayın Balıkçılar fark etti: Mayına çarpmamıza 200 metre kala fark ettik

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklareli#Demirköy#Mayın

BAKMADAN GEÇME!

Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık