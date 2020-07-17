MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de heyecanlandıran görüntü! Hortum böyle kaydedildi...
GeriGündem Karadeniz'de heyecanlandıran görüntü! Hortum böyle kaydedildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Karadeniz'de heyecanlandıran görüntü! Hortum böyle kaydedildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz'de heyecanlandıran görüntü! Hortum böyle kaydedildi...
Abone Olgoogle-news

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan kısa süreli hortum, Kocaali ilçesi sahilinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karasu’da sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Kısa süreli oluşan hortum bölgede bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sahile uzak bir bölgede denizin ortasında oluşan hortum, çevreye zarar vermeyerek kısa sürede etkisini yitirdi.

Karadenizde heyecanlandıran görüntü Hortum böyle kaydedildi...

Oluşan hortum, Karasu başta olmak üzere çevre bölgelerden de görüldü. Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitiren hortum, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi mevki'inde bulunan sahil kısmından bir vatandaş tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle