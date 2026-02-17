Karadeniz’de hayalet ağlar temizlenecek... ‘Sessiz katiller’e robotik kelepçe

Haberin Devamı

Denizlerde artan kirlilik ve aşırı avlanmanın yanı sıra özellikle ‘sessiz katil’ de denilen hayalet ağlar, deniz ekosisteminin geleceğini tehdit ediyor. AB destekli ‘ROWER’ adlı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla ekolojik açıdan korunması gereken alanlar belirlendi. Bu alanlarda hayalet ağlar için temizlik çalışması yürütülüp bir yandan da ekosistem restorasyonuna etkisinin incelenmesine karar verildi. Sualtı robotlarıyla hayalet ağların tespiti ve çıkarılması sağlanırken, kamera ve yapay zekâ destekli sistemlerle sualtındaki canlı çeşitliliği izlenecek. Hayalet ağların etkilerinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunması hedeflendiği projede, 14 ülkeden 34 farklı ortak yer alacak.

KİLOMETRELERCE AĞ VAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, atık ağların zamanla mikroplastiğe dönüştüğünü dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

Prof. Dr. Coşkun Erüz

“Karadeniz’de uzunluğu kilometrelere varan terk edilmiş ağlar bulunuyor. Bunların mümkün olan en kısa sürede tespit edilerek toplanması gerekiyor. AB destekli, bakanlık katkısıyla Trabzon’da pilot bir çalışma başlayacak. Ekolojik olarak önemli olan ve korunması gereken sahalar belirlenip bu sahalarda kapsamlı bir temizleme yapılacak. Sualtı robotları kullanılarak ağlar tespit edilerek geri kazandırılacak. Sualtındaki canlı çeşitliliği, kamera ve yapay zekâ sistemleriyle tanımlanacak. Biyoçeşitliliğin mevcut durumu ve iyileştirme süreci ortaya konulacak. Projede tamamen yeni ve bugüne kadar uygulananların dışındaki teknikler kullanılacak.”