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Karadeniz’de güvenlik koridoru planı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karadeniz#Güvenlik
Karadeniz’de güvenlik koridoru planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısında, Ukrayna limanlarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması ve Karadeniz’de güvenlik koridorunun açılması konusu ele alındı.

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Toplantıda, 3600 ek gösterge konusunda gelinen nokta da değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, toplantıda kurmaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Ukrayna’da tahıl depoları dolu. Bu depoları boşaltıp nakledemezlerse yeni ürünleri koyacakları bir yer olmayacak. 1 değil, 2 yıllık bir gıda krizi çıkmış oluyor. 93 Körfez Savaşı’nda petrol nakliyle ilgili yaşanan krizde gemilere askeri gemiler eşlik edip çıkarmıştı. Benzer bir başlık masada. Bunu da yapabilecek tek ülke Türkiye. Çünkü böyle bir kriz anında boğazlardan kimsenin geçiş hakkı yok” denildi.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI

Toplantıda 3600 ek gösterge konusu da ele alındı. Tüm memur gruplarını kapsayan ek gösterge düzenlemesinde, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren taleplerin de yer aldığı belirtildi.
Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

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Karadeniz’de güvenlik koridoru planı

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karadeniz#Güvenlik

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