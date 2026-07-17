Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan LPG tankeri, tamir için Trabzon'a ulaştı

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenle teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığımız koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın başarıyla söndürüldü. Tamir işlemleri için Trabzon'a tersaneye seyreden gemi, saat 16.00'da Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir" denildi.