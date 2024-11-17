Karadeniz’de depremlerle ‘heyelan’ tehlikesi

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Prof. Dr. Kaya, “Bölgemizdeki heyelanların ve kaya düşmelerinin tetikleyici unsuru her ne kadar aşırı yağışlar olsa da depremler sonucunda meydana gelen titreşimler heyelanları ve kaya düşmelerini de bir nebze olsun tetiklemektedir” dedi.

Prof. Dr. Ayberk Kaya şu bilgileri verdi: “Burada aktif bir fay zonu mevcut değil, beklenenlerin dışında oluşan bir fay. Büyük bir ihtimalle kuzeydoğu ve güneybatı hattı boyunca uzanan fay zonlarında meydana gelen yüksek gerilme, birikim sonucu oluşmuş bir deprem olarak nitelendiriyoruz. Son depremde bazı soru işaretleri oluştu; ‘Rize olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız?’, ‘yapı stoku olarak depremlerle hazırlıklı mıyız?’ Bunları irdelememiz gerekiyor. Doğu Karadeniz’de özellikle Rize, heyelanlar ve kaya düşmeleri açısından en fazla olayların meydana geldiği illerimizden biri. ”