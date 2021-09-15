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Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)-
Haber Giriş: 15.09.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

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Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle başlayan vaka artışı sürüyor. Delta varyantı nedeniyle Trabzon'da son 1,5 ayda 160'tan fazla kişi, hayatını kaybetti. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Yaşadığımız 4'üncü dalgadaki durumumuz bizi çok daha korkutuyor. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor" dedi.

Karadeniz'de çay ve fındık göçü, nüfus hareketliliği ile birlikte vaka sayısını da artırdı. Türkiye'de ilk kez nisan ayında görülen Delta varyantı nedeniyle son 1,5 ayda Trabzon'da 160'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kentte koronavirüs nedeniyle ise 1600 kişinin öldüğü açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, salgında yaşanan 4'üncü dalgayı az hasarla geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Geldiğimiz süreçte 1600’ün üzerinde vefatımız oldu ancak bizi asıl şu anki dalgadaki durumumuz çok daha korkutuyor. 4'üncü dalgadaki vefat sayımız 160’ın üzerinde oldu. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor. İnsanların çok daha fazla kendini bırakması, kurallara uyulmaması süreci tetiklemiş olabilir" dedi.

Karadenizde Delta varyantı alarmı


Daha önceki dalgalarda 'pik' seviyelerine 4'üncü veya 5'inci haftalarda çıktıklarını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Usta, "Şimdi 6'ncı, 7'nci haftaya kadar uzamış durumda. 4'üncü dalgada yaşanılan vaka sayılarını önümüze aldığımızda, sonraki sürece göre çok daha uzun süreçten bahsediyoruz. Rakamlarımızı yaklaşık 20 Temmuz ile 10 Eylül olarak alırsak bu süredeki vakalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı 6 ile 7 haftalık bir süreç. Çocuklar olarak etkilenenler oldu. Entübe olanlar da oldu, vefat edenler de oluyor. Sadece direkt Covid-19 olarak düşünmemek gerekiyor, belli hastalıkları olan çocuk olsun, erişkin olsun, bunların da Covid-19’dan etkilenimleri biraz daha fazla oluyor. O anlamda etkilenmiş, yoğun bakımda olan ve maalesef kaybettiğimiz çocuk ve büyüklerimiz oluyor" diye konuştu.

4'üncü dalganın halen devam ettiğini söyleyen Sağlık Müdürü Usta, aşı çağrısında bulundu. 

Karadenizde Delta varyantı alarmı

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