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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Karadeniz’de bulunan dev doğal gaz rezervi Rumları panikletti

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Karadeniz’de bulunan dev doğal gaz rezervi Rumları panikletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye’nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildi" açıklaması Güney Kıbrıs’ın rüyalarını kaçırdı. Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını flaş haber olarak duyurdu.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz’den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.

Ayrıca Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan’ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz’den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye’nin Akdeniz’de de doğal gaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.

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