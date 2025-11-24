×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karadeniz'de bir ilk: 250 metre uzunluğunda! 'Bölgeye estetik bir değer katacak'

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz #Trabzon Ekoloji Projesi#Ulaştırma Bakanlığı
Karadenizde bir ilk: 250 metre uzunluğunda Bölgeye estetik bir değer katacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 10:52

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yapımı süren Karadeniz'in ilk Ekolojik Üst Geçidi farklı projesiyle dikkat çekiyor. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik yeşil alan olan 250 metre uzunluğundaki köprü, Trabzonlulara karşıdan karşıya geçişlerinde yeşille iç içe olma hissiyatını yaşatacak.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin yalnızca bir geçiş noktası olarak değil, aynı zamanda bölgeye estetik bir değer katacak şekilde tasarlandığı söyledi.

Benzer örneklerin farklı illerde bulunsa da bu köprünün kendi özgün kimliğiyle öne çıkacağını kaydeden Genç, üst geçidin ahşap dokusunun yanı sıra güçlendirilecek peyzaj unsurlarıyla birlikte vatandaşların geçiş sırasında bölgenin atmosferini hissedebileceği bir alan oluşturulması amaçlandığını belirtti.

Karadenizde bir ilk: 250 metre uzunluğunda Bölgeye estetik bir değer katacak

"BİZİM ÇALIŞMAMIZIN KENDİNE ÖZGÜ BİR NİTELİK TAŞIYACAĞINA İNANIYORUZ"

Genç "Ganita bölgesi şekillendikten sonra, Pazarkapı'daki o muhteşem camimizi ve çevresindeki üniteleri hizmete aldık. Bu doğrultuda, bölgede yaya, engelli ve bisiklet erişimine uygun, ekolojik nitelikte bir köprü yapılması için çalışmalara başladık. Ulaştırma Bakanımızın da desteğiyle, 250 metre uzunluğundaki proje şu anda oldukça hızlı ilerliyor. İnşallah kısa zamanda Pazarkapı ile sahili ekolojik köprümüzle buluşturmayı hedefliyoruz. Adına uygun şekilde ekolojik bir yapı tasarladık. Amacımız yalnızca bir geçiş noktası oluşturmak değil; vatandaşlarımızın geçerken oradaki atmosferi de hissedebileceği bir alan sunmak. Ahşap dokusuyla birlikte peyzajını da güçlendirerek çok daha estetik bir ünite ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Farklı illerimizde benzer örnekler bulunsa da, bizim çalışmamızın kendine özgü bir nitelik taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Karadenizde bir ilk: 250 metre uzunluğunda Bölgeye estetik bir değer katacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadeniz #Trabzon Ekoloji Projesi#Ulaştırma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!