Karadeniz'de bir ilk: 250 metre uzunluğunda! 'Bölgeye estetik bir değer katacak'

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin yalnızca bir geçiş noktası olarak değil, aynı zamanda bölgeye estetik bir değer katacak şekilde tasarlandığı söyledi.

Benzer örneklerin farklı illerde bulunsa da bu köprünün kendi özgün kimliğiyle öne çıkacağını kaydeden Genç, üst geçidin ahşap dokusunun yanı sıra güçlendirilecek peyzaj unsurlarıyla birlikte vatandaşların geçiş sırasında bölgenin atmosferini hissedebileceği bir alan oluşturulması amaçlandığını belirtti.

Genç "Ganita bölgesi şekillendikten sonra, Pazarkapı'daki o muhteşem camimizi ve çevresindeki üniteleri hizmete aldık. Bu doğrultuda, bölgede yaya, engelli ve bisiklet erişimine uygun, ekolojik nitelikte bir köprü yapılması için çalışmalara başladık. Ulaştırma Bakanımızın da desteğiyle, 250 metre uzunluğundaki proje şu anda oldukça hızlı ilerliyor. İnşallah kısa zamanda Pazarkapı ile sahili ekolojik köprümüzle buluşturmayı hedefliyoruz. Adına uygun şekilde ekolojik bir yapı tasarladık. Amacımız yalnızca bir geçiş noktası oluşturmak değil; vatandaşlarımızın geçerken oradaki atmosferi de hissedebileceği bir alan sunmak. Ahşap dokusuyla birlikte peyzajını da güçlendirerek çok daha estetik bir ünite ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Farklı illerimizde benzer örnekler bulunsa da, bizim çalışmamızın kendine özgü bir nitelik taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.