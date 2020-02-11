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AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

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Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Karadeniz'de 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu il geneli ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde yarın akşama kadar güney ve batıdan yer yer saatte 75-90 kilometre hızla esecek.

Kar erimeleri, ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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