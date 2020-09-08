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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Karadeniz'de 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

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Karadeniz'de 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de hava yağışlı olacak.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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