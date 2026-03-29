Karadeniz’de 2 fırkateyn görevlendirildi... ‘İnsansız tehdit’ alarmı

UKRAYNA– Rusya savaşı kaynaklı Kadadeniz’de mayın, insansız deniz ve hava araçları tehditlerinde son günlerde artış yaşanırken, Türkiye bölgede ilave tedbirler aldı. Milli Savunma Bakanlığı, artan tehditlere karşı iki fırkateynin görevlendirildiğini duyurdu.

MAYIN, İHA VE İDA TEDBİRİ

Açıklamaya göre, Karadeniz’de güvenlik faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda haftada 4 sorti Deniz Karakol uçağı, 4 sorti İHA uçuşu icra edilirken, helikopterlerle de mayın gözetleme faaliyetleri yürütülüyor. 17 Aralık 2025’ten itibaren ilave olarak, Cengiz Topel/Kocaeli Meydanı’na 3 adet TB-2 İHA konuşlandırıldı.

275 ŞÜPHELİ CİSİM TESPİT EDİLDİ

Bakanlık ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana Karadeniz’de toplam 275 şüpheli cismin tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen unsurların 10’unun mayın, 8’inin kamikaze İHA, 11’inin ise kamikaze insansız deniz aracı olduğu bildirildi. 28 bin 150 saat seyir, Deniz Karakol uçakları, helikopterler ve İHA’lar tarafından bin 554 sorti-7 bin 711 saat uçuş icra edildi açıklandı. Söz konusu tehditlerin tamamının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

MSB açıklamasında, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, başta sürüklenen mayın, İDA ve İHA tehditlerine karşı olmak üzere, ülkemizin devam eden savaştan olumsuz etkilenmemesi için azami ölçüde tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.