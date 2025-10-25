×
Gündem Haberleri

Karadeniz'de 10 günde 721 ton çıktı! Denetimler aralıksız sürüyor

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 10:15

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar av sezonunda hamsi bereketi yaşıyor. Karadeniz'de hamsi yoğunluğu devam ederken, 10 günde sadece Akçakoca limanından 721 ton hamsi çıkışı oldu. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise denetimlere katılarak, hamsi kotası ve av sezonu hakkında bilgiler aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar Karadeniz'den elleri dolu dönmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 15 ile 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Akçakoca limanından 721 ton hamsi çıkışı olduğu kayıt altına alındı.

Hamsi bol çıkmaya başlayınca denetimlere de hız verildi. Belirlenen boyutların altında tutulan hamsiler tespit edilerek, kurallara uymayan balıkçılara cezai işlem uygulanıyor ve balıklara el konuluyor. Hamsi popülasyonunun bozulmaması ve denizlerde avcılığın sürdürebilir olması için alınan tedbirler kapsamında çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Akçakoca'ya giderek denetimlere katıldı.

10 GÜNDE 721 TON HAMSİ ÇIKIŞI OLDU

Uzun yaptığı açıklamada, hamsi yoğunluğunun devam ettiğini vurgulayarak, "Bu gece Akçakoca Limana giderek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık İdari Binasında nöbet tutan çalışma arkadaşlarımı ziyaret ettim ve limanda incelemelerde bulunduk.

Su Ürünleri Mühendisimiz Anıl Keskinbalta' dan hamsi kotası ve av sezonunda son durum hakkında bilgi aldım. Akçakoca İlçemizde hamsi yoğunluğunun devam etmekte olup;15-24 Ekim tarihleri arasında toplam 721 ton hamsi çıkışı olmuştur. Müdürlüğümüz tarafından tüm hamsilerin yasal boy limitleri kontrol edilerek çıkışına onay verilmiştir" dedi.

