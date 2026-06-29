Karadeniz turu için aldıkları karavandaki patlamada vücudunun yüzde 70'i yanan kadın taburcu oldu

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Kocaman ailesi 28 Nisan gecesi, yaz aylarında Karadeniz turu yapmak için aldıkları karavanda yatmaya karar verdi. Evlerinin yakınına park ettikleri karavanda sabah uyandıklarında ise iddiaya göre 45 yaşındaki Şehri Kocaman’ın saat 06.00 sıralarında çakmağı yakmasıyla bir anda patlama yaşandı, 4 kişilik aile alevler içinde kaldı. Acıyla kendilerini dışarı atan aileyi görenler hemen itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından vücudunda ciddi yanıklar oluşan 4 kişi Avrupa’nın en büyük merkezlerinden birinin bulunduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acilde yapılan detaylı incelemelerin ardından sağlık ekipleri hızla aileye müdahale etti.

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VÜCUDUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 70’İ YANDI

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Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan aileden babanın vücudunda yaklaşık yüzde 40, anne Şehri Kocaman’da bacakları, elleri, karnı, yüzü gibi noktalarda olmak üzere yüzde 70 civarında, 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarındaysa çeşitli noktalarda yanıklar olduğu belirlendi. Akciğer hasarı tespit edilen anne, uzun süre yoğun bakımda hayati tehlike ile takip edildi. Entübe durumundaki annenin tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanırken bu süreçte eşi ve çocuklarının tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Yaşadıklarını hasta yatağında anlatan Kocaman, 25 Haziran günü taburcu edilirken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, ailenin durumuna ilişkin bilgi verdi. Özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilen karavanların kullanımı ve yanık durumunda ilk yardıma ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan karavan ve patlama sonrasında içerisinin hali görüntülerle gözle önüne serildi.

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"ALEV TOPUNA DÖNDÜM, ÇOCUKLAR ‘YANIYORUZ’ DİYE AĞLAYA AĞLAYA GİDİYOR"

Tedavisinin ardından taburcu edilen 45 yaşındaki Şehri Kocaman, "29 Nisan’da sabahın 06.00’sında oldu. Kalktım, çay koyayım dedim, ocağı açtığım gibi kıvılcım, birden alev topuna döndüm. Çocuklar da bir an ağlamaya başladı, biri ‘Anne yandım’ diyor. Ben yanarken bir an kapıya döndüm, açayım çocuklar kaçsınlar dedim. Bir şekilde açtık, çocuklar ‘Yanıyoruz’ diyerek ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalın ayak arkalarından koşuyorum. Eve nasıl girdiysem girdim ama arkamdaki kaldırımlar hep kan olmuş. Ambulanslar, itfaiye hepsi geldi, hepimizi tek tek aldılar" dedi.

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"YAZIN KARADENİZ TURU YAPACAKTIK, ONUN İÇİN ALMIŞTIK"

‘Ameliyata girdikten sonrasını hatırlamıyorum’ diyen Kocaman, "16 gün uyutulmuşum. Acildeki günü 1 gün öncesi sanıyorum. Çocuklar ne oldu dedim, benimle onlarda ameliyata girdi. Uyanmama 1 gün kala onlar iyileşip çıkmış. İnternette, gezmeye gidenlerin videolarına bakıyordum, merakımız vardı. Sözde yazın Karadeniz turu yapacaktık, karavanı onun için almıştık. 3 aydır kullanıyoruz, deneyimimiz olmadığı için bunları hiç anlamadık. Karavanda gaz gideren bir şey yokmuş" şeklinde konuştu.

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"DÖRDÜMÜZ BİRDEN CANIMIZDAN OLACAKTIK"

Ailecek zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Kocaman, "06.00’da uyandım, ya 08.00’e kadar uyusaydık diyorum, hepimiz kokudan ölebilirdik. İçeride gaz kokusu da olmuş, kalkıp çakmağı çakınca öncelikle ben yandım, yanımdaki eşimin eli, yüzü yandı. Yatağa sıçramış, çocuğun yüzü, eli yandı. Hiç yürüyebileceğimi beklemiyordum, eski halime gelemem dedim. Menfez olayı illa ki olmak zorunda. Gaz kaçırınca ötüyormuş, öyle şeyleri hiç düşünmedim. Bunlara dikkat etsinler isterim sadece ben de değil, bu olaylar oluyormuş. Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık" ifadelerini kullandı.

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"ANNE UZUN SÜRE ENTÜBEYDİ, 20 CİVARI AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Hastasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Acilden haber verdiler, 4 tane ağır yaralı, akabinde indik, ilk müdahalelerini yaptık. Özellikle hanımefendi ocağa en yakın pozisyonda olduğu için çok derin, yüzde 70 civarında yanıkları, akciğer hasarı vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı, yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. 25 güne yakın doğum bakımda kaldıktan sonra tablosu düzelmeye başladı. Eşi de yaralıydı, yüzde 40 civarında yanıkları vardı. Eşini de geçenlerde taburcu ettik. Çocuklardan birinde yüzde 25 civarı bir yanık vardı, yaklaşık 10 günlük tedaviden sonra taburculuğunu gerçekleştirdik. Hanımefendi, ‘Çakmağı çakar çakmaz bir anda alev aldı’ diyor, gaz kaçağından şüpheleniliyor. Dedantörsüz bir gaz bağlantısı yapmak çok tehlikeli çünkü basınç fazla oluyor ve çok küçük bir alanda insanlar yaşamak durumunda kalıyor. Mutlaka o bağlantıları güvenilir ve bu konuda ehil kişilerden destek alarak yapmak lazım. Karavanlarda tüp bağlantısı çok önemli, gaz kaçakları, yangın çıkması son dönemlerde sık gördüğümüz problemler, vatandaşın bu konuda dikkate etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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"YANAN BÖLGE ÖNCE ÇEŞME SUYUNA TUTULMALI"

İlk yardıma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli şey; oradaki enerjinin azaltılması. Yanan bölgenin 20-30 dakika çeşme suyuna tutulmasını öneriyoruz. Hem ağrısını azaltır hem enerjisini alır. Sonra da bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Bu olayda özellikle eşi ve hanımefendi çok kötü süreçler yaşadı, ağır bir tabloyla karşı kaşıya kaldık" dedi.