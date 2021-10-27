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Karadeniz Teknik Üniversitesine akademisyen alınacak! İşte ilanın detayları

#Karadeniz Teknik Üniversitesi#Akademisyen Alımı
Karadeniz Teknik Üniversitesine akademisyen alınacak İşte ilanın detayları

Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak. Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 27 akademisyen alınacak. Kadrolara başvurular, 8 Kasım'a kadar "online.ktu.edu.tr" ile "bys.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek. İşte, Karadeniz Teknik Üniversitesine akademisyen alımının ayrıntıları...

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Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri ile Fen ve Orman fakültelerine birer profesör atanacak.

Orman Fakültesinde 2 doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 4, Of Teknoloji, Eczacılık ve Edebiyat fakültelerinde ise üçer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine ikişer, Sürmene Abdullah Kanca ve Trabzon meslek yüksekokulları ile Fen, Mimarlık ve Tıp fakültelerine de birer doktor öğretim görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular, 8 Kasım'a kadar "online.ktu.edu.tr" ile "bys.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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#Karadeniz Teknik Üniversitesi#Akademisyen Alımı

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