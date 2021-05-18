Karadeniz Teknik Üniversitesine akademisyen alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 9, Orman Fakültesine 4, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise 1'er profesör atanacak.

Orman Fakültesinde 2, Mühendislik, Of Teknoloji ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesine 2, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine de 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca Trabzon Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütü bünyesindeki Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de 1'er öğretim görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 31 Mayıs 2021'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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