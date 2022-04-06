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Karadeniz sularında 3. mayın! MSB: SAS timleri müdahale ediyor

#MSB#Mayın#Karadeniz
Karadeniz sularında 3. mayın MSB: SAS timleri müdahale ediyor

Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklamada, Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." denildi.

Karadeniz sularında 3. mayın MSB: SAS timleri müdahale ediyor

Demirli deniz mayınları, büyüklüklerine göre 20 kilodan 500 kiloya kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Türkiye kıyılarında görülen mayınların 20 ile 50 kilo arasında patlayıcı taşıdığı tahmin ediliyor. Bu çaptaki bir mayının, 100 metre uzunluğundaki büyük tonajlı bir tankere veya yük gemisini batırması mümkün değil ancak büyük çapta hasar verebiliyor. Çarptığı geminin pervane, makine dairesi gibi kritik bölgelerine denk gelmesi durumunda ise gemideki hasarın boyutu artabiliyor. Uzmanlara göre söz konusu mayınlar küçük gemiler için tasarlanmış. Boğazlar için veya büyük gemiler için yapılmış mayınlar değil. Ancak yine de tahrip gücünün yüksek olabileceği bildiriliyor.

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