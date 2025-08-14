Karadeniz neşesini kaybetti

Haberin Devamı

Belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11.19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu. Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de ‘en mutsuz iller’ arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı. ‘En mutsuz il’ sıralamasında Trabzon’u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti. 15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul ise ‘mutsuzluk’ oranı yüzde 9.12 olarak belirlenip, listenin 6’ncı sırasında yer aldı. Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğu ortaya konuldu.

TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda Karadeniz Bölgesi’nden Sinop yüzde 77.7 oranla ‘en mutlu şehir’ olmuştu.

Haberin Devamı

En mutsuz iller

sıralaması şöyle:

Trabzon - Nüfus: 818 bin 23 - Oran: 11.19

Antalya - Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 - Oran: 11.7

İzmir - Nüfus: 4 milyon 462 bin 56 - Oran: 10.65

Ankara - Nüfus: 5 milyon 782 bin 285 - Oran: 9.95

Samsun - Nüfus: 1 milyon 368 bin 488 - Oran: 9.72

İstanbul - Nüfus: 15 milyon 907 bin 951 - Oran: 9.12

Çorum - Nüfus: 524 bin 130 - Oran: 9.1

Ordu - Nüfus: 763 bin 190 - Oran: 8.75

Gümüşhane - Nüfus: 144 bin 544 - Oran: 7.68