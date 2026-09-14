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Karadeniz inadı işte böyle olur: Dik yokuşu kamyoneti geri geri sürerek çıktı!

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#Karadeniz Azmi#Araklı Türkeli Köyü#Konteyner Ev Taşıma
Karadeniz inadı işte böyle olur: Dik yokuşu kamyoneti geri geri sürerek çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 10:16

Araklı ilçesine bağlı Türkeli Köyü'nde devrilme riskine rağmen pes etmeyen Sendoğan Yıldırım, konteyner yüklü kamyonetiyle dik yokuşu geri geri çıkarak herkesi şaşırttı. Hem cesaret hem ustalık gerektiren o anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Türkeli Köyü’nde Sendoğan Yıldırım, zorlu arazi şartlarına rağmen pes etmedi. Köy yolunun oldukça rampalı ve dik olması, konteyner evin yukarı çıkarılırken devrilme riskini beraberinde getirdi.

Karadeniz inadı işte böyle olur: Dik yokuşu kamyoneti geri geri sürerek çıktı

Ancak Sendoğan Yıldırım, çözümü Karadenizlilerin meşhur "inat ve azminde" buldu. Yıldırım, konteyneri taşıyan aracı geri geri kullanarak, zorlu ve dik yokuştan köye çıkarmayı başardı.

Hem cesaret hem de büyük bir dikkat gerektiren bu yöntem, çevrede bulunanların da dikkatini çekerken, ortaya "Karadeniz inadı işte böyle olur!" dedirten görüntüler çıktı.

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#Karadeniz Azmi#Araklı Türkeli Köyü#Konteyner Ev Taşıma

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