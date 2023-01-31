Karadeniz gazÄ±nÄ±n hikayesi 'KeÅŸfin AteÅŸi' belgeselinin galasÄ± Ä°stanbul'da yapÄ±ldÄ±

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2020'de Sakarya Gaz SahasÄ±'ndaki Tuna-1 kuyusunda gerÃ§ekleÅŸen 320 milyar metrekÃ¼plÃ¼k ilk doÄŸal gaz keÅŸfinin arka planÄ±nÄ±n, arama ve sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n teknik detaylarÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'KeÅŸfin AteÅŸi' belgeselinin lansmanÄ± Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez'in katÄ±lÄ±mÄ±yla Kanyon'da yapÄ±ldÄ±. Lansmana, Bakan Fatih DÃ¶nmez'in yanÄ± sÄ±ra Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Melih Han Bilgin ve davetliler katÄ±ldÄ±. Lansmanda konuÅŸan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, yaÅŸananlarÄ±n bir geceye sÄ±ÄŸmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu hikÃ¢ye, baÅŸarÄ±nÄ±n hikÃ¢yesi. Bu hikÃ¢ye, kendini Ã¼lkesine adayanlarÄ±n hikÃ¢yesidir. Bu hikÃ¢ye, yarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'sine, geleceÄŸimize gelecek nesillerimize gÃ¼Ã§lÃ¼ bir miras bÄ±rakmak iÃ§in ailesinden, Ã§ocuklarÄ±ndan, sevdiklerinden vazgeÃ§enlerin hikÃ¢yesidir. FedakÃ¢rlÄ±ÄŸÄ±n, diÄŸerkÃ¢mlÄ±ÄŸÄ±n ve en nihayetinde Ã¼lkesine, milletine, bayraÄŸÄ±na, bu topraklara sevdalÄ± insanlarÄ±n hikÃ¢yesidir. Karadeniz gazÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k bir emeÄŸi 'KeÅŸfin AteÅŸi' belgeseliyle 1 saate sÄ±ÄŸdÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Biliyoruz, bu gecenin kahramanlarÄ±nÄ±n, bu gecenin baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ±n hikÃ¢yesi bir geceye sÄ±ÄŸmayacak kadar bÃ¼yÃ¼k ve derin" diye konuÅŸtu.

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"TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI'NIN EN BÃœYÃœK ESERÄ°"



YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi veren DÃ¶nmez, "DeÄŸerli misafirler, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eseri, en bÃ¼yÃ¼k tablosu Filyos'ta her gÃ¼n yeni bir fÄ±rÃ§a darbesiyle daha da belirginleÅŸmeye baÅŸlÄ±yor. Bu esere paha biÃ§mek elbette mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil; Ã§Ã¼nkÃ¼ ardÄ±nda milyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, inancÄ± ve umutlarÄ± var. Bu sÃ¼reÃ§te bizleri dualarÄ±nda eksik etmeyen milletimiz baÅŸta olmak Ã¼zere gece gÃ¼ndÃ¼z sahada ve masada ter dÃ¶ken tÃ¼m personelimize, yÃ¶neticilerimize ve ilk gÃ¼nden bugÃ¼ne desteklerini esirgemeyen SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu ÅŸarkÄ± burada bitmeyecek. Bizi izlemeye devam edin. Ä°nÅŸallah yeni mÃ¼jdelerle, yeni haberlerle yeniden buluÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

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TPAO GENEL MÃœDÃœRÃœ BÄ°LGÄ°N: KARADENÄ°Z'Ä°N ZENGÄ°NLÄ°KLERÄ° 2023'TE KARAYA ULAÅžACAK



Lansmada'da konuÅŸan TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Melih Han Bilgin, "2020'deki ilk keÅŸfin ardÄ±ndan 2021 ve 2022 yÄ±llarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen yeni keÅŸifler, Sakarya Gaz SahasÄ±'ndaki rezervlerin toplam bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 710 milyar metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Karadeniz'deki bu dev doÄŸal gaz rezervlerini milletimizin hizmetine sunmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lan Sakarya Gaz SahasÄ± GeliÅŸtirme Projesi'nde, bugÃ¼n artÄ±k Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸ bulunuyoruz. Ekiplerimizin fedakÃ¢r Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sayesinde, projemizin ilk fazÄ± 2023'Ã¼n ilk Ã§eyreÄŸinde tamamlanacak, Karadeniz'in zenginlikleri karaya ulaÅŸacak" dedi.



YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Bakan DÃ¶nmez ve lansmana katÄ±lanlar gÃ¶sterim iÃ§in salona geÃ§ti.