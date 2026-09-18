Karadeniz gazında yeni dönem

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Osman Gazi ile 4 milyon haneye daha yerli doğalgaz verileceğini anlatan Bakan Bayraktar, “8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu tesisin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Bu yüzer üretim platformunun ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacak” diye konuştu.

7 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bakan Bayraktar, Zonguldak’ta bulunan Filyos Limanı’nda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile ilgili açıklamalarda bulunurken “Yaklaşık 7 bin kişi şu anda burada çalışıyor. Şu anda adeta Türkiye’nin en büyük şantiyesi burası. ‘Yüzer üretim platformu’ diyoruz ama esas itibarıyla adeta bir sanayi tesisi yapıyoruz. Bu sanayi tesisinin 21 tane ayrı fabrikası var kendi içerisinde. Burada günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılıyor. Bu tesiste toplam 642 kilometre elektrik kablosu var. Bittiği vakit 30 kilometreye yakın borulama işlemi yapılmış olacak” diye konuştu.

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YIL SONUNDA İLK GAZ

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunu 29 Mayıs 2025’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Boğaz’dan Filyos’a uğurladıklarını ve Filyos’ta reaktivasyon sürecini tamamlamaya başladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “Artık son aşamasına geldik. Önümüzde bir aylık bir süre var. İnşallah bunu tamamladıktan sonra görev yapacağı noktaya göndereceğiz. Bu yıl sonu itibarıyla yakma kulesinde ilk gazı yakacağız ve böylelikle Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda ikinci fazı tamamlamış olacağız” bilgisini verdi. İlk fazda yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin daha doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.”

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı’nda Osman Gazi personeliyle bir araya geldi.