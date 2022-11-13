Karadeniz gazı seneye tamam

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yaptığı ziyaret sırasında verdiği doğalgaz sözünü yerine getirdi. Kastamonu’nun Bozkurt başta olmak üzere Abana, Cide ve İnebolu ilçeleri doğalgaza kavuştu. Erdoğan, Bozkurt Meydanı’nda yapılan törene canlı bağlantıyla katılarak şunları söyledi:

EN HIZLI PROJE

“Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyubaşı vanasından 5’i yerine yerleştirildi. Halen 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi, iş yüküne göre sayıları 20 ile 30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor. Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’mizdeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Görüldüğü gibi deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya Gaz Saha’mız, keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır.

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MERKEZ ÜLKE OLACAĞIZ

Şehirlerimizi doğalgaz ağlarıyla örerken Türkiye’yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımlar da atıyoruz. Ülke olarak halihazırda 7 uluslararası doğalgaz boru hattına, 2 kara 2 deniz LNG tesisine, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Günlük doğalgaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğalgaz depolarımız sayesinde kış mevsiminde yaşanan ani talep artışlarını, sistemi zorlamadan veya sisteme ek yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik. Saros’taki yeni yüzer LNG tesisimizin inşası devam ediyor. Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’mizi genişletiyoruz. Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans, fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Mevcut yatırımların haricinde yeni doğalgaz boru hatları ve LNG içinde her türlü işbirliğine hazırız. Bu amaçla Orta Doğu’dan Orta Asya ve Akdeniz’e kadar geniş bir alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, birden fazla ürünün, birden fazla kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu gelişmiş bir doğalgaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz.”

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100 LİRANIN 75 LİRASI YANSIMIYOR

Doğalgazı çıkarmak ve bölgesel piyasasında etkin hale gelmek için çalışırken elbette vatandaşlarımızı küresel dalgalanmalara karşı korumayı da ihmal etmiyoruz. Bu anlayışla son dönemde konutlarımızda kullanılan doğalgazın yüzde 75’ine, elektrikte de 1 kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında biz karşılıyoruz. Bu uygulamayla 2021 yılında vatandaşlarımıza 85 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar liralık destek sağladık. Destek rakamı bu yıl geçen seneki tutarın 2 katından daha fazla olacaktır.