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Karadeniz gazı 20 Nisan’da çıkarılıyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Diyarbakır#Üsküdar
Karadeniz gazı 20 Nisan’da çıkarılıyor
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi İstanbul’dan verdi. Erdoğan, “Nasip olursa 20 Nisan arife, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre. Ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Diyarbakır’a hareketinden önce cuma namazını Üsküdar, Kısıklı’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

MEVCUT DOĞALGAZA ENTEGRE EDECEĞİZ

“(Karadeniz doğalgazındaki son durum) “Nasip olursa 20 Nisan arife, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.

(Şehir hastaneleriyle ilgili son durum): “Geçmişte, özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu’nun SSK’nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay’ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu’nun da genel müdür olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisindeydi, rezillikti. Hatta galoşları satarlardı. Yoğun bir şekilde kan ve pislik. Böyle bir dönemdi.

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ŞEHİR HASTANELERİ CLEVELAND’I AŞTI

Şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl, yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Ve huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada şimdi sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes mesela konuşur, ne der mesela ‘Cleveland’. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland’ı aştı. Şurada İstanbul’da Çam Sakura hastanemizin durumu ortada. Ankara’da Etlik, öbür tarafta İstanbul’da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Feriha Öz olsun bütün hastanelerimiz ortada. Bu hastanelerde vatandaşım benim girdiği zaman hastaneye, daha yatmadan şifayı buluyor.

BÜYÜK KISMINDA SİSMİK İZOLATÖR VAR

Bundan sonraki süreçte de öncelikle büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak, bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz. Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda bu sismik izolatörler var ve bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Diyarbakır#Üsküdar

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