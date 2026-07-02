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Karadeniz Ereğli ve Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

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#Karadeniz Ereğli#Zonguldak#Kocaeli
Karadeniz Ereğli ve Kocaelide bazı sahillerde denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 16:26

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Öte yandan Kocaeli'de de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

KOCAELİ'DE BAZI SAHİLLERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Cebeci ve Sarısu sahillerinde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

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#Karadeniz Ereğli#Zonguldak#Kocaeli

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