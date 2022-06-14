Karadeniz doğalgazında tarihi gün

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’in 170 kilometre açığındaki sondaj sahasından çıkarılan günlük 10 milyon metreküp doğalgazın 2023’ün ilk çeyreğinde milli iletim sistemine iletileceğini duyurdu. Karadeniz’in 170 kilometre açığındaki sondaj sahasından Filyos’a getirilecek doğalgazı taşıyacak ilk borunun denize indirilme ve kaynak törenine katılan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

DERİN DENİZDE İLK KAYNAK

“Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşif olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Derin deniz tarafında ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Sadece deniz tarafında çalışma yapmakla iş bitmiyor. Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eşzamanlı olarak doğalgazı milli iletim şebekemize taşıyacak karadaki 211 kilometrelik boru hattının yapımına başlıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Böylece 2023’ün ilk çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize iletmiş olacağız. Sakarya gaz sahası pik üretime 2026’da ulaşacaktır. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz üretim kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

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YIPRATMA KAMPANYASI

Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak dışa bağımlılıktan kurtulma niyetimizi ilk açıkladığımızda birileri rahatsız oldu. Çok yönlü yıpratma kampanyasına maruz kaldık. Yurtdışındaki malum odaklardan önce en büyük tepkiyi maalesef içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki çalışmalarımıza iftiralar attılar. Şu an kendimize ait 4 sondaj gemimiz var. 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Gemilerimizle hem sismik araştırmayı hem sondajı yapar hale geldik.





Ülkenin ve milletin menfaatinin söz konusu olduğu milli meselede Türkiye’nin hakkını savunma cesareti sergileyemediler. Özellikle 2 sene önce Karadeniz gazının müjdesini verdiğimizde bu hazımsızlığın adeta zirve yaptığını gördük. Biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, kulak asmadık. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanımız Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez kardeşimiz büyük gayret sarf ettiler.

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ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye’nin Karadeniz’de yaptığı bu keşfin stratejik önemini daha da arttırdı. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan sıcak çatışmalarla birlikte tüm dünyada petrol ve gaz fiyatları tarihi zirvelerine ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Amerika’da fiyatlar kimi eyaletlerde 3 kata yükseldi. Biz de fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı bir dönemde vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında yüzde 75’e ulaşan düzeyde sübvansiyon sağladık.”

BİZİM OLANI VERMEYİZ

Erdoğan “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak sadece Karadeniz’de değil Doğu Akdeniz’de de mevcudiyetimizi hissettiriyoruz” mesajı verdi: “Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin buradaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını her platformda savunuyoruz. Ülkemizin bu meseledeki duruşu şüpheye yer bırakmayacak şekilde nettir. Bizim olanın zorbalıkla, tehditle, ayak oyunlarıyla bizden kopartılmasına asla izin vermeyiz. Biz enerjiyi bir enerji ve çatışma alanı değil bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Bu anlayışla bölgedeki aktörlerle işbirliği yolları geliştirmeye çalışıyoruz.

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PSİKOLOJİK EŞİK

Türkiye’yi enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü devam edeceğiz. Ülkemizin yeri doldurulamaz konumu anlaşıldıkça şu an siyasi sebeplerle işbirliğine soğuk bakanlar da mutlaka politikalarını değiştireceklerdir. Unutulmamalıdır ki Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkânlarla bizim böyle tarihi keşfe imza atmamız da önemlidir. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.”

GEMİNİN ADI SULTAN ABDÜLHAMİD

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sondaj gemisinin adını da açıkladı: “Bir süre önce yeni nesil teknolojiye sahip bu dördüncü gemimizle filomuzu çok güçlü hale getirdik. Arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Dedik ki dördüncü sondaj gemimizin adını bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla özellikle sismik araştırma ve sondaj çalışmalarıyla bir döneme ismini vermiş. Bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Şu anda Mersin Taşucu Limanı’nda sondaj öncesi teknik hazırlıkları yapılıyor. Tıpkı Fatih gibi bu gemimizin de vereceği müjdeli haberlerle ismini herkesin gönlüne yazdıracağına inanıyorum.”





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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos’ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak törenine katılırken konuşmasının ardından canlı yayınla kaynak törenini başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Karadeniz gazını ilk kez keşfeden matkap ucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’e konuşmasında vurgu yaparak “Bu süreçte gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler” dedi. Türkiye’nin enerjideki dev adımının işaret fişeği 2017’de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan gemilerle başladı. Albayrak, 6 Nisan 2017’de “Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz’de 2 tane, Karadeniz’de 2 tane her yıl kuyu kazacağız” demişti. Albayrak 28 Temmuz 2017’de ise “Bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle, artık sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak kendimiz yapacağız” ifadesini kullanmıştı. Tarihler 21 Ağustos 2020’yi gösterdiğinde Erdoğan müjdeyi vermişti. Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar sonucu, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmuş, 2023’te gazın kullanıma açılacağı ifade edilmişti.