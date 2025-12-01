Karadeniz doğal gazında yeni aşama... Seven Vega Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’nda boru hattı kuracak

Haberin Devamı

Karadeniz’de bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda yeni bir aşamaya geçildi. Projenin Faz-1 etabı, günlük üretim 9 buçuk milyon metreküp ile tamamlanırken Faz-2 çalışmalarının altyapısı için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda İstanbul’a gelen Seven Vega isimli boru döşeme gemisi, Sarayburnu’na demirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemiyi ziyaret ederek yetkililerde bilgi aldı. Geminin 40 günde deniz tabanındaki çalışmaları tamamlayacağını belirten Bakan Bayraktar, ikinci fazda günlük ilave 10 milyon metreküp üretimle 8 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

BORU DÖŞEME GEMİSİ

Seven Vega, derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olarak kabul ediliyor. 143 metre uzunluğundaki gemi, 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabiliyor.

OSMAN GAZİ’Yİ KUYULARA BAĞLAYACAK

Seven Vega, Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek. Kurulacak boru hattı, Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak. Ayrıştırılan doğal gazı ise karaya taşıyacak hatta iletecek.

20 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Yılın başında tamamlanacak boru hattı, 2026 yılı ortası itibarıyla sahaya sabitlenecek olan Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi’ne bağlanacak. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştirilecek. Böylece sahadaki toplam üretim kapasitesi günlük 20 milyon metreküpü bulacak.

4 MİLYON HANEYE GAZ

Bakan Bayraktar, Sarayburnu'na demirleyen gemide incelemelerde bulundu. Geminin yürüteceği operasyon hakkında bilgi alan Bayraktar, daha sonra gazetecilere açıklamalar yaptı. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9 buçuk milyon metreküp ile birinci fazı tamamladıklarını ve 4 milyon hanenin doğal gazını buradan karşıladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, 29 Mayıs’ta Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nu Karadeniz’de uğurladıklarını anlattı.

KUYULARI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Bakan Bayraktar, Osman Gazi’nin hazırlıklarına Filyos’te devam edildiğini belirterek “İçinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi’ye oradaki üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz.” dedi.

Seven Vega’nın yaklaşık 40 günlük bir çalışma yapacağını ifade eden Bayraktar, “Osman Gazi, 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyonuna gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da üretime almış olacağız. İkinci fazda hedefimiz, birde olduğu gibi, yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını, 8 milyon haneye çıkarabilmek.” diye konuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Bayraktar, Türk enerji filosunda bulunan derin deniz sondaj gemilerinden Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın Karadeniz’de faaliyetlerine devam ettiğini anımsatarak filoya bu yıl dahil olan iki gemiden birinin Mersin Taşucu'nda olduğunu ifade etti. İkinci geminin de çarşamba günü Mersin’de olacağını açıklayan Bayraktar, “Yaklaşık 1-2 aylık bir operasyona ihtiyaç var. Ondan sonra da Karadeniz'de görevine başlayacak.” dedi.

6 YENİ SONDAJ

Karadeniz’de mevcut üretimi arttırmanın yanı sıra 2026 yılında 6 yeni keşif amaçlı sondaj planladıklarını dile getiren Bayraktar, “Doğu, Orta ve Batı Karadeniz’de ümitvar olduğumuz lokasyonlarda bu yeni sondajları yapacağız.” diye konuştu.