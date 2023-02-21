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Karadeniz çamura büründü! Şaşırtan görüntü

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#Karadeniz#Deniz#Doğa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 16:38

Sinop’ta önceki hafta yağan kar, eriyerek denize çamur olarak aktı. Doğasıyla kendine hayran bırakan Akliman, maviliğini kahverengiye bıraktı.

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Sinop’un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur deniz üzerinde metrelerce genişlikte çamurla kaplandı.

Karadeniz çamura büründü Şaşırtan görüntü

Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz’in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce çamurla karşılaştı. Doğal limanı kahverengiye bürüyen çamur, dron ile havadan görüntülendi.

 

 

 

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#Karadeniz#Deniz#Doğa

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