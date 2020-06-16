Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar bölge genelinde sağanak ve dolunun etkili olabileceği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel dolu ile yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.