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KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023 | Karadeniz Bölgesi'nde 2.tur seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı

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#Karadeniz Bölgesi#Seçim#Sonuçlar
KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023 | Karadeniz Bölgesinde 2.tur seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 19:16

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Karadeniz Bölgesi’nde sandıkların tamamı açıldı. Bölgenin tamamında Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65.36 ile önde tamamladı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34.64'te kaldı.

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Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı sonuçları hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Karadeniz Bölgesi'nde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

5 MİLYON 186 BİN 588 OY KULLANILDI

Karadeniz Bölgesi’nde toplam 5 milyon 217 bin 426 oy kullanımı gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu ilçeleri bulunuyor.

Sandıklardaki son durum:

SAAT: 21:00

Açılan sandık oranı: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,36

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,64

Gözden KaçmasınKARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Karadeniz Bölgesinde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Karadeniz Bölgesi'nde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023Haberi görüntüle
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#Karadeniz Bölgesi#Seçim#Sonuçlar

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