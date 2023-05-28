KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023 | Karadeniz Bölgesi'nde 2.tur seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı

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Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı sonuçları hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Karadeniz Bölgesi'nde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

5 MİLYON 186 BİN 588 OY KULLANILDI

Karadeniz Bölgesi’nde toplam 5 milyon 217 bin 426 oy kullanımı gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu ilçeleri bulunuyor.

Sandıklardaki son durum:

SAAT: 21:00

Açılan sandık oranı: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,36

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,64