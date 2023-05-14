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KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Karadeniz Bölgesi'nde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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#Karadeniz Bölgesi#Seçim#Sonuç
KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Karadeniz Bölgesinde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 20:16

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandıklarda oy sayımı devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde açılan sandık oranı 92,56’ya ulaştı. İlk verilere göre; Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62,71 ile önde gidiyor.

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Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Karadeniz Bölgesinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

2 MİLYON 843 BİN 458 OY KULLANILDI

Karadeniz Bölgesi’nde toplam 4 milyon 872 bin 088 oy kullanımı gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu ilçeleri bulunuyor.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023

BOLU SEÇİM SONUÇLARI 2023

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2023

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023

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KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI 2023

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI 2023

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI 2023

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2023

RİZE SEÇİM SONUÇLARI 2023

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI 2023

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023

ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2023

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023 

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