KARADENİZ BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Karadeniz Bölgesi'nde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Karadeniz Bölgesinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…
2 MİLYON 843 BİN 458 OY KULLANILDI
Karadeniz Bölgesi’nde toplam 4 milyon 872 bin 088 oy kullanımı gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu ilçeleri bulunuyor.
ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2023
KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI 2023
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