Karadeniz Bölgesi illeri nelerdir? Karadeniz Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

Türkiye'nin en büyük 3. bölgesi olan Karadeniz, Doğu ve Batı kısımları arasında farktan dolayı, yerel saat arasındaki farkı da epey yüksektir. En büyük ve gelişmiş şehirleri Samsun, Trabzon ve Ordu'dur. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleriyle komşu bölgedir. Orta, Doğu ve Batı Karadeniz olarak bölümlere ayrılır.

Karadeniz Bölgesi İlleri

Türkiye'de en çok ili olan Karadeniz Bölgesinin toplamda 18 şehri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanırlar. Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dur. Yüz ölçümü açısından en büyük Karadeniz ili Kastamonu, en küçüğü Bartın'dır. Bölgede illerin toplamda 194 ilçesi bulunur. En fazla ilçesi olan şehir Kastamonu, en az ilçesi olan şehir Bayburt'tur. Nüfusu en fazla olan şehir Samsun'dur. Gelişmişlik düzeyi en yüksek olan il yine Samsun olarak gösterilir.

Karadeniz Bölgesi Özellikleri

1.jeolojik zamanda oluşan arazilerin yer bulduğu Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanır. Dağların kıyıya paralel uzanmasıyla birlikte,

- Kıyı tipi ortaya çıkmış, girinti ve çıkıntı alanları oldukça azdır. Kıyılarda doğal liman yine çok azdır.

- Körfez ve ada sayısı azdır. Falez oluşmuştur. Dağların kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı zorlaştırması nedeniyle, ulaşım genel olarak geçitler sayesinde gerçekleştirilir.

- Kıyılardan iç kısımlara gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Doğu Karadeniz bölümünde yükselti 4000 metre civarında iken, Batı Karadeniz bölümünde 2000 metredir. Orta Karadeniz'de ise yükselti ortalama 1000 metre civarındadır.

Karadeniz Bölgesi İklimi

Karadeniz Bölgesine hakim olan iklimin ismi Karadeniz iklimi olarak isimlendirilir. Karadeniz ikliminin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Hemen her mevsim yağışlı geçer.

- Doğu Karadeniz bölümünde yağışın en fazla olduğu mevsim Sonbahardır. Yıllık yağış miktarları 2000 ile 2500 mm arasında değişim gösterebilir.

- Orta Karadeniz bölümünde, yağışın en fazla olduğu mevsim kış mevsimi iken, en az yağış yazın düşer. Yıllık yağış ortalaması 1000 ile 1200 mm arasında değişebilir.

- Batı Karadeniz bölümünde, yağışın en fazla düştüğü mevsim Sonbahardır. En az yağış İlkbahar mevsiminde düşer. Yağış ortalaması yıllık olarak ortalama 1000 ile 1500 mm arasında değişebilir.

- Türkiye'de yıllık ve günlük sıcaklık farklarının en az olduğu bölge Karadeniz Bölgesi'dir.

- Kışlar Akdeniz ikliminde olduğu üzere ılık geçer. Kuraklık görülmez.

- Karadeniz Bölgesi doğal bitkisi örtüsü ise ormanlardır.

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Mısır, çay, fındık, tütün gibi ürünlerin verimli bölgesi Karadeniz için dağlar gibi ovalar da büyük öneme sahiptir. Karadeniz Bölgesinde ovalar iki ayrı kısımda incelenebilir. Bunlar kıyı ve iç kesim ovaları olarak belirlenir. Karadeniz Bölgesi kıyı ovaları; Çarşamba ve Bafra Ovası olarak ayrılmıştır. İçi kısımlarda yer alan ovalar şöyle sıralanabilir.

- Suluova, Taşova, Turhal, Merzifon, Tosya ve Boyabat Ovaları.

Karadeniz Bölgesi Bitki Örtüsü

Karadeniz Bölgesi genel bitki örtüsü ormanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü özellikleri şu şekildedir. Yükselti arttıkça bitki örtüsü değişim göstermeye başlar. Yükselti arttığında, karma yapraklı ormanlara daha sık rastlanır. Daha fazla yukarılara çıkıldıkça iğne yapraklı ormanlara rastlanmaya başlanır. Yüksek kesimlerde ayrıca Alpin çayırlar görülebilir. Orman bitki örtüsü olan Karadeniz Bölgesinde geniş yapraklı ormanlar Batı Karadeniz bölümünde yer bulunur.