Karadeniz açıklarında vuruldu… Türk tankerine İda saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 07:00

Rusya’dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk ham petrol tankeri ‘Altura, İstanbul Boğazı’na 14 mil mesafede saldırıya uğradı. Bakan Uraloğlu, “Saldırının insansız deniz aracıyla (İDA) yapıldığını düşünüyoruz. 27 Türk personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok” dedi.

PERGAMON Denizcilik adlı Türk şirketine ait ham petrol tankeri ‘Altura’, Rusya’nın Novorossiysk kentinden hareket ettikten sonra önceki gece 00.30 sıralarında saldırıya uğradı. 140 bin ton ham petrol taşıyan tankerden yapılan yardım çağrısında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıkları bildirildi.

TELSİZDEN YARDIM ÇAĞRISI

Telsiz konuşmalarında geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve su aldığı belirtildi. Telsiz kayıtlarında ayrıca mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ve acil yardım beklendiği duyuldu. Altura’ya en yakın olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi.

DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli saldırıya ilişkin, “Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz” açıklamasında bulundu. 

URALOĞLU: MAKİNE DAİRESİ HEDEF ALINDI

Bir televizyon programında patlamaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Saldırının dronla değil insansız deniz aracı ile yapıldığını tahmin ediyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk, 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok” dedi.

 

