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Karadeniz açıklarında İHA saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#İha
Karadeniz açıklarında İHA saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 16:19

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle askıya alındı. Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu.

Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor. Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi. Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.

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#İstanbul Boğazı#Gemi Trafiği#İha

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